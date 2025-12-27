ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ: ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 12:28 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿರುವ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ 'ಕೆವಿಎನ್' ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ದಳಪತಿ ತಿರುವಿಳ' (Thalapathy Thiruvizha) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದ ಬುಕಿಟ್ ಜಲೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Thalapathy At Chennai Airport ✈️ #JanaNayagan#JanaNayaganAudioLaunch pic.twitter.com/1EJw0m7CI1— Dinesh Miranda (@dineshmiranda) December 26, 2025
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್: ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಟನನ್ನು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾಥ್: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನೀಲಿ ಕುರ್ತಿ ಧರಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಭುದೇವ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ: ವಿಜಯ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ನಟ-ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಭುದೇವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಅನುರಾಧಾ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಪ್ರಭುದೇವ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?
- ಸ್ಥಳ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಬುಕಿಟ್ ಜಲೀಲ್, ಕೌಲಾ ಲಂಪುರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ.
- ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 27.
- ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗೇಟ್ಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ: ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ (ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸಮಯ)
- ಎಷ್ಟು ಜನರು ಭಾಗಿ: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸುಮಾರು 85,000 ರಿಂದ 90,000 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ: ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ 'ತಳಪತಿ ತಿರುವಿಳ' ಸುಮಾರು 30 ಗಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಅನುರಾಧ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಎಸ್ಪಿಬಿ ಚರಣ್, ಸೈಂಧವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಜೆರೆಮಿಯಾ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಂತರ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ವಿನೋದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು:
- 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ.
- ಪ್ರತೀ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕುರಿತು... ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
