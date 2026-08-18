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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ OTT ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್!

ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೋರಾಟ, ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​​, ವಿಳಂಬದಂತಹ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

'Jana Nayagan' OTT release date announce
'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 11:53 AM IST

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ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಡಿಜಿಟಲ್​​ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಹೆಚ್​​.ವಿನೋದ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​​ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ನರೇನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಝೀ5ತಮಿಳು, ''ತಂಗಮೇ! ದಳಪತಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಝೀ 5ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

183 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​​ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವು, ಅದರ ನಾಯಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ನಾಯಕನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​​ ಬೃಹತ್​ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್322.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್229.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್​) ಕಲೆಕ್ಷನ್196.89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್93.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

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'ಜನ ನಾಯಗನ್', ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಳಪತಿ ವೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡನ್ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ​, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ರಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್​ಶಿಪ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​​ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡಾ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ
ಜನ ನಾಯಗನ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
JANA NAYAGAN OTT

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