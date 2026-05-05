ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ

​ನಟ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್, ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
Published : May 5, 2026 at 12:57 PM IST

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ​ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳೂ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೀಗ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಡುವಿನ ನಂಟಿನ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.

ಹೌದು, ದಳಪತಿ ​ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (S.A.Chandrasekhar / SAC) ಕೇವಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್, ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಳ್ಳ ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಆಟೋರಾಜ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)

ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?, ಗೆದ್ದ ಮಗ, ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ, ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಜಯ್ ಎಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಶಿಲ್ಪಿ: ​ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲೈಯ ತೀರ್ಪು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ವಿಜಯ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ.

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)

ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಮಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು 'ವಿದ್ಯಾ ಫಿಗರ್ಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಗ ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿನ್ನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಸಾರಥ್ಯದ ಟಿವಿಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನ ನಾಯಗನ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ಕೂಡಾ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್​, ''ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ನಮ್ಮ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ - ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ (ಕೆವಿಎನ್)'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

