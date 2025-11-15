Bihar Election Results 2025

'ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಂತ ವೃಕ್ಷಮಾತೆಯೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರು'

ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ನಟ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​​ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Saalumarada Thimmakka
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​​ (Photo: ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
ಸಹಸ್ರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸಿದ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ನವೆಂಬರ್​ 14, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳ ತಾಯಿ, ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂದ ತಾರೆಯರು, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​, ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​: ''ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದ ವಿನಮ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರು - ಮರಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ''.

''ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗದಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹಸಿರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಸಿರು ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. 375 ಭವ್ಯ ಆಲದ ಮರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಾಗುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು''.

''ಇದೀಗ, 114 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಹಾನ್​​ ರಕ್ಷಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಪಾಠ. ಜನಸೇನಾ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಮಹಾನ್ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಪಾರ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷಮಾತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​​ ಸಂತಾಪ: ''ಸಸಿಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ದಿನ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ''ವೃಕ್ಷಮಾತೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಲಹಿದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಜೀವಿತ ಕಾಲವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು. ಇಂದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರೂ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಅವರನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಅಗಲಿದ ಮಹಾಚೇತನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ನಿಧನದಿಂದ ನಾಡು ಬಡವಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

SAALUMARADA THIMMAKKA DEATH
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​
ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
PAWAN KALYAN

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

