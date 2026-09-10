ಶಿವಣ್ಣನ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ನಟ ನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತೆಲುಗು ನಟ ಸುನೀಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 4:33 PM IST
ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಕೆಂಗೇರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತೆಲುಗು ನಟನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳು, ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಅವರೀಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ರಂಗಸ್ಥಲಂ', 'ಉಪ್ಪೇನ' ಹಾಗೂ 'ಅಖಂಡ'ದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಾಗ ಮಹೇಶ್, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದ್ಯ ನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಮೈಲಾರಿ, ಕಬ್ಜ ಅಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು, ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್' ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರಾದ್ರೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಆರ್ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
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ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ನನಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೈಲಾರಿ, ಕಬ್ಜ ನಂತರ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿರದ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಮೈಲಾರಿ 2 ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ಆರ್ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಜೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರಲಿದೆ.