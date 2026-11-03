'1st ಲವ್ ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ರಾಧ್ಯ ರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ '1st ಲವ್ ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 10:14 AM IST
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ನಟಿಯರು ಬರೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ರಾಧ್ಯ ರಾಜ್ '1st ಲವ್ ಗುರು' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡಿಯೋ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕರ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಏಕಾಂತರ ಸಾರಥ್ಯದ ಕ ಪಿಚ್ಚರ್ (ಕನ್ನಡ ಪಿಚ್ಚರ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗವೇ ಈ 'ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್'. ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಹೊಸ ತಂಡಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ '1st ಲವ್ ಗುರು'ರ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖರ ಅಮೃತವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ಕವಿರಾಜ್ 'ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ರು.
1st ಲವ್ ಗುರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಜಾದುಗಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೋಗೋ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಧುರ್ಯಭರಿತ ಈ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯುದೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಯಕಿ ರಾಧ್ಯ ರಾಜ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಡು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. 'ಶುರು 1st ಲವ್ ಗುರು' ಎಂಬ ಈ ಗೀತೆ ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಡಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಾಡಿಗೆ ಮನೋಜವಂ ಆತ್ರೇಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದು, ವರುಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡು.
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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ತಾರಬಳಗವಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಶೋಭರಾಜ್, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೋಹನ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಡ್ರಾಮಾ ಜೂ.ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್, ಗಜೇಂದ್ರ, ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಜಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸುರೇಶ್ ಅರಸ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.