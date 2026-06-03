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ಪೆದ್ದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪೆದ್ದಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Janhvi Kapoor, Ram Charan
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 6:09 PM IST

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ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೆದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 125 ರೂ. ಏರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವು ಜೂನ್ 3ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 600 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಪೆದ್ದಿ ಟಿಕೆಟ್​ ರೇಟ್
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್
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