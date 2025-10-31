ETV Bharat / entertainment

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್​​​ಖಾನ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು​ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Revanth Reddy met Salman Khan
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 2:45 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು 'ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್'ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಒ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್​​​ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಭರವಸೆ: ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂಒ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ 'ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್' ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ 2047, ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ಟ್ವೀಟ್: "ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್​ ಟಿ ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​​​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ತೆಲಂಗಾಣದ ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ 'ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್' ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ 2047 ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ನಾನು 2034ರ ವೇಳೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​​​ ಸೀಟ್​ ರಿಸರ್ವ್: ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​​ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮಾರ್ಚ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದರ್​​ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ನಟನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್​ 19 ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದರಿಕೆಗಳಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

