ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣ: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್ವೈವರ್; ರೂಲರ್ ಆದ್ರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರ್ವೈವರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : December 8, 2025 at 7:02 PM IST
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರ್ವೈವರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಮಾಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ರೂಲರ್ವೊಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಥ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ವೈವರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು, ಪಂಚೆಕಟ್ಟಿ, ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರೂಲರ್ ಪಾತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಲರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೈವರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕದನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 70 ಹಾಗೂ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಹೇಗೆ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ರೂಲರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೂಲರ್ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, '20 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 15 ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡೇ ಎರಡು ಟಮೋಟಾ ಕಣಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಅಂತಾ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಅವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಡಿಕೊಂಡರೋ, ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಸರ್ವೈವರ್, ನೀವೇ ರೂಲರ್ ಆದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಶಯರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಿಗೂ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ. ಹಂಪಿ 80ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ನೆಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಿತನ್ಯ, ಶಿಶಿರ್, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಯವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ. ವಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರೂಲರ್ ಟೀಸರ್ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23, 2026ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರೂಲರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟಿ ಭಾವನ ರಾವ್, ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
