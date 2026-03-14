Tateeree ವಿವಾದ: ಜನಪ್ರಿಯ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಬಂಧಿಸಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ

Tateeree Controversy: 'ಟತೀರಿ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಬಂದ ಮೇಲೂ ವಿಜಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

Badshah Tateeree Controversy
ಜನಪ್ರಿಯ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್‌ಶಾ
Published : March 14, 2026 at 11:24 AM IST

'ಟತೀರಿ' ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕ್ಸ್​​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ, ರ‍್ಯಾಪರ್-ಗಾಯಕ ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಹರ್ಯಾಣ್ವಿ ಹಾಡಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಮನ್ಸ್​​ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರ‍್ಯಾಪರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾಣಿಪತ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಕುಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಣು ಭಾಟಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗದ ಹೊರತು, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಬಾದ್‌ಶಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಕೀಲರು ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಗಾಯಕನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಪಾಣಿಪತ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲರು, ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಯಕನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲರು, ಬಾದ್‌ಶಾ "ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾದ್‌ಶಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರರಾದ ಸವಿತಾ ಆರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಗಾಯಕರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಬಾದ್‌ಶಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಆರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾದಶಾ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೇಣು ಭಾಟಿಯಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹರಿಯಾಣ ಬಸ್‌ನೊಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೂರುದಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

