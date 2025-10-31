ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ? ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲು ನಿರ್ಧಾರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಅಂದರೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: ''ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ರೂಮರ್ಸ್. ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 (ಗುರುವಾರ)ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ, ಗುಡಿಪಾಡ್ವ ಮತ್ತು ಈದ್ ಹಬ್ಬದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ತಂಡವೀಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀ-ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ಇನ್ನು 140 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅವನ ಪಳಗಿಸದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 19-03-2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
