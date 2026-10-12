'ಆನಂದ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ A for Anandವರೆಗೂ': ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್
1986ರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಆನಂದ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್ ಸಿನಿಮಾ'ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 3:43 PM IST
ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರತಂಡ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಆನಂದ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ A For Anandವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಆನಂದ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸುಧಾರಾಣಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ 1986ರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್: ಕರುನಾಡು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರವೀನಾ, ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಾರೆ, ಶಿವಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Welcoming Namma Teacher! @TandonRaveena joins the sets of #AforAnand | Shoot Begin ಅದೇ A for ಆನಂದ್ ✨📚 @NimmaShivanna #GeethaShivaRajkumar @GeethaPictures @lordmgsrinivas https://t.co/3NmTdnpTp1— Geetha Pictures (@GeethaPictures) October 8, 2026
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೂಡಾ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ 'A for ಆನಂದ್'ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್: ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು; ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೀಗ ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ʻವೇದʼ, ʻಭೈರತಿ ರಣಗಲ್ʼ, ʻಪಬ್ಬಾರ್ʼನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 4ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ದೀಪು ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಆನಂದ್' ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ': ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್