2 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರ ನೇಯ್ದ ನೇಕಾರ: ತಲೈವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಭು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಗ್ಗ ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನೇಯ್ದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 6:08 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಕಾರರೊಬ್ಬರು ಪವರ್ಲೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಟನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನಧಾರಾಪುರಂ ಸಮೀಪದ ಎಲವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಕಾರರಾದ ಪ್ರಭು ಅವರು, ಪವರ್ಲೂಮ್ (ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಗ್ಗ) ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನೇಯ್ದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಭು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಧರಿಸಿ ತಮಿಳು ಕವಿ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಗ್ಗ ಬಳಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ನಟನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಭು, "2 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಐದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೇಯಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಭು, "ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅವರು ತೋರಿದ ನವೀನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
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ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವೆಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಅರುಲ್ಮಿಗು ಸೆಲ್ವ ವಿನಾಯಕರ್' ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈಲರ್ 2 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಟನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
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ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.