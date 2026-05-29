'ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ': ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡಾ ನಟನ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 3:54 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ, ಅವರೂ ಕೂಡಾ ತಮಿಳುನಾಡು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಟನ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಪ್ರಮೋಶನ್ಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
'ವಿಜಯ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ': ಮುತ್ತಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು 'ರೀಲ್' ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜಯ್ ರಿಯಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಅಗಾಧ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುತ್ತಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಟಿಯರಾದ ಅಭಿರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಸನಾತನ ಧರ್ಮ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಇದು 'ಕದಿಯಬಾರದು' ಮತ್ತು 'ಇತರರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು' ಎಂಬಂತಹ ಮುಂತಾದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ನಾವು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸನಾತನವು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸನಾತನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಆ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದನಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ದೇವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
