ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ, ತ್ರಿಶಾ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' : ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ಮೇ 14ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು.

Vijay congratulates 'Karuppu' Team
'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (ANI)
Published : May 19, 2026 at 12:49 PM IST

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜರುಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತಾದರೂ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿರು. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ, ತ್ರಿಶಾ ನಟನೆಯ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದರ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯೀಗ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರ ಸೂರ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕರುಪ್ಪು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಟ ಮೆರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನಟ್ಟಿ, ಸ್ವಸಿಕಾ, ಶಿವದಾ, ಅನಘಾ ಮಾಯಾ ರವಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ವಿಜಯ್​​ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಅನುಮೋದನೆ ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಸಮಧಾನ ತಂದಿತ್ತು.

ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಂಡಿಂಗ್​ ಡ್ಯೂ ಗಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರುಪ್ಪು ಈವರೆಗೆ 97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

