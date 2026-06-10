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ಭಾರತಿರಾಜ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​, ಸ್ಟಾಲಿನ್​, ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿ ಇತರ ಗಣ್ಯರು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Vijay paid final respects to Bharathiraja
ಭಾರತಿರಾಜ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 11:33 AM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ನಟ ಸೂರ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಭಾರತಿರಾಜ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat, PTI)

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ''ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು (10.06.2026) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮಾಯಂ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1977ರಲ್ಲಿ '16 ವಯತಿನಿಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.

ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಡಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 'ಇಯಕ್ಕುನರ್ ಇಮ್ಮಯಂ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದರು.

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ಅವರ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ 'ಪರವೈ ಕೂಟಿಲ್ ವಾಝುಂ ಮಂಗಲ್'. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ, ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಆಯುತ ಎಳುತ್ತು,' 'ಪಾಂಡಿನಾಡು,' 'ಈಶ್ವರನ್,' 'ತಿರುಚಿತ್ರಾಂಬಲಂ' ಮತ್ತು 'ಮಹಾರಾಜ' ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಥುಡರಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಅವರ 'ಪುಲಾವರ್' ಚಿತ್ರವು ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ.

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ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನ
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​
ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಸೂರ್ಯ
ಭಾರತಿರಾಜ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ
BHARATHIRAJA FINAL RESPECTS

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