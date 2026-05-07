ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 2:20 PM IST
ವಿಜಯ್. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯಲ್ಲೋರ್ವರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರವಾದ ನೋಟ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಯಾರು?: 1974ರ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟನಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಿರುಮಲೈ (2003) ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ (2004) ಅಂತಹ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ - ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್: ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ. 1978ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಲವು ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಭವವು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿತು. ಈ ಅರಿವು ನಂತರ ಅವರು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಎಸ್.ಎ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್, ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಳ್ಳ ದ್ವಾರಕೀಶ್, ಆಟೋರಾಜ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?, ಗೆದ್ದ ಮಗ, ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ, ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ ಮತ್ತು ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ - ಗಾಯಕಿ: ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ, ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ. ಹಲವು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ತಾಯಿಯ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತ - ಸಹೋದರಿ ವಿದ್ಯಾ ನಿಧನ: ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುರಂತ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದು ಅವರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಮದುವೆ - ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ: ವಿಜಯ್ 1999ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಂಗೀತಾ ಒಮ್ಮೆ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಆ ಭೇಟಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ತಮಿಳು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಗೀತಾ, ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ - ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳು: ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸಿನಿಮೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಹಲವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕುಟುಂಬ: ತಂದೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಯಿಯ ಸಂಗೀತದವರೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾಲನೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಗಿಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ, ಮೆರ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ: 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.