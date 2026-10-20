37ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಬೇಶ್ ವಿಧಿವಶ: ದಿ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ!
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 4:20 PM IST
ದಿವಂಗತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಸಬೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಾ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ - ತಮಿಳು ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಬೇಶ್ ತಮ್ಮ 37ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವಾ ನಿಧನರಾದ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದುಃಖ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
Actor jai Mourns the loss of his cousin karthik Sabesh just three days after the passing of his uncle Music composer #Deva Two heartbreaking 💔losses in the family . May their souls rest in peace. 🙏 #KarthikSabesh— Ashwini (@GhortaleAshwini) October 20, 2026
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.
ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಚೆನ್ನೈನ ವಲಸರವಕ್ಕಂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಮ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಸಬೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಸಬೇಶ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಬೇಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಬೇಶ್ 2004ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ದಮ್, ವಲ್ಲವನ್, ಕುಲಿರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾದಲ್ ಸೊಲ್ಲ ವಂದೇನ್, ಪಟ್ಟತು ಯಾನೈ, ಉದಯಂ NH4, ಒರು ಕಣ್ಣಿಯುಮ್ ಮೂನು ಕಲವಾನಿಕಲುಮ್, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಆಘಾತ! ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಾ ಅವರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 'ತೆನಿಸೈ ತೆಂದ್ರಲ್' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಸಬೇಶ್ ಅವರನ್ನೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಬೇಶ್ ಅವರು 'ಸಬೇಶ್-ಮುರಳಿ' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೋಡಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು ಹಲವಾರು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
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ಇನ್ನು ದೇವಾ ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಾಷಾ', 'ಅಣ್ಣಾಮಲೈ' ಮತ್ತು 'ಅರುಣಾಚಲಂ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತವು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಗಾನಾ' ಸಂಗೀತ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
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