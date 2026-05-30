ETV Bharat / entertainment

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ನಿಧನ: 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ!

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ajith Kumar's Mother Mohini Passes Away
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ನಿಧನ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಮಿಳು ನಟ ಮತ್ತು ರೇಸರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 89 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಣಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅವರ ನಿಧನದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ್ರು.

ಮರಣದ ನಂತರ, ಅಜಿತ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ​​ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸಿಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಕೂಡಾ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ.

''ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ದಯೆ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಸಂತಾಪಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದು ನಿಧಾನವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನ ಪಲವಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ, "ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವ ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ': ಇದು ರವಿಚಂದ್ರನ್​​ರ 'ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಯಾಣ'

ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೂಡಾ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತಿತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ ಬದಲು, FWICE ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಖಡಕ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕೂಡಾ ಮೋಹಿನಿ ಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

TAGGED:

AJITH KUMAR MOTHER DEATH
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ ನಿಧನ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
AJITH KUMAR LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.