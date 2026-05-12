ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಭಸ್ಮಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 10:29 AM IST

ಉಜ್ಜಯಿನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದರು.

ಭಸ್ಮಾರತಿ ವೇಳೆ ನಟಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆರತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಚಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪುರೋಹಿತರು ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದವು.

ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಲ್ಗೆನ್ನೆ ಚೆಲುವೆ, "ದೈವಿಕ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಂದು 'ಭಸ್ಮ ಆರತಿ'ಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಳ ಅನುಭವ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಅನುಭವ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್​" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ 'ವ್ವಾನ್' ('Vvan')ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್-ಟಿವಿಎಫ್​ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅಭಿನಯದ 'ವ್ವಾನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಗೊಂಡಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 28 (ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್)ಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಆಧಾರಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವ್ವಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ವ್ವಾನ್' ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ದಂತಕಥೆಗಳು, ಗುಪ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೈಜ ಅರಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬಿಟಿಎಸ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೇಕರ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ನಡುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಭ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

