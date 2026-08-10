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ವಿಜಯ್​ ಸೇತುಪತಿ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ 'ಸ್ಲಮ್​​ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್​​'ನಲ್ಲಿ ಟಬು: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ

ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಲಮ್‌ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್​' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಬು ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Actress Tabu
ನಟಿ ಟಬು (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 4:25 PM IST

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ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ 'ಸ್ಲಮ್‌ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್‌'ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಟಬು ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಟಬು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸಲಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, 'ಸ್ಲಮ್‌ಡಾಗ್: 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್‌' ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡವಿಂದು ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಬು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ನೋಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್​ವರೆಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಖತ್​ ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಭೀತ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ, "ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಪಾತ್ರದ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟಬು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಗೌರಿಯನ್ನು ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟವು ಟಬು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್​​ನಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಸಂಯುಕ್ತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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'ವೀರ ಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಬಳಿಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪುರಿ ಕನೆಕ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾನರ್​​ನಡಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್‌ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.

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TAGGED:

VIJAY SETHUPATHI
ಟಬು
ಸ್ಲಮ್​​ಡಾಗ್ 33 ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್​​
ವಿಜಯ್​ ಸೇತುಪತಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್
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