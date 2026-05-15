ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ರದ್ದಾದ ಸೂರ್ಯ, ತ್ರಿಶಾ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಗಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕರುಪ್ಪು ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 1:54 PM IST

ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ಮೂಲತಃ ಮೇ 14ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಫ್ಯಾನ್​ ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿತರಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ (ಬಾಕಿ) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮ, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕರುಪ್ಪು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು.

ಚಿತ್ರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೂ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್​​ ನಂಬರ್ಸ್​​ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಶೋಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಫೈನಲ್​, ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. 1.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕೇರಳ ಸುಮಾರು 71 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 69 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೊದಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ನಂಬರ್​ಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಕ್‌ಮೈಶೋನಲ್ಲೇ, ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ 119,000 ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2026ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಲಿವುಡ್ ಓಪನಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರುಪ್ಪು ಸವಾಲು ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರದ್ದಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 19.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. 481 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 1,235 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸಂಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವು. ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​, ಆರ್‌ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆರಂಭದ ಸವಾಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಕರುಪ್ಪು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

