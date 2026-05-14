ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯ ತ್ರಿಶಾರ 'ಕರುಪ್ಪು' ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಗಿದ್ದೇಕೆ?
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 12:55 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ಫೈನಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಂಚ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದು ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಭು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಠಾತ್ ಘೋಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಹಲವರು ಮೊದಲ ದಿನದ - ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Due to unavoidable reasons 9am shows will be cancelled for Karuppu. Our sincere apologies to everyone!— SR Prabu (@prabhu_sr) May 13, 2026
ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
"ಪ್ರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೋ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. 32 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ (ಬಿಡುಗಡೆ)" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Dearest fans, I dont have a concrete answer to the current situation. Producers are doing their best to solve the hurdles. This film has always had hurdles, and somehow God has made us sail through all that and here we are after 32 months. This time as well, I have faith,…— RJ Balaji (@RJ_Balaji) May 13, 2026
ಬಗೆಹರಿಯದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಅಡೆತಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಗಳು ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದವು, ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಗಳಾದ ಕೆಡಿಎಂಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಕೆಲ ವರದಿಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಥಿಯೇಟರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ (ಹೆಸರು) ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಡೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು.
ಹಿನ್ನೆಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕರುಪ್ಪು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ ರದ್ದತಿ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಳಪೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.