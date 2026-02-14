ETV Bharat / entertainment

'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್‌' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಸನಿಹಕೆ ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್ ಗೌಡ

ಕೆಂಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

'Directors Cut' movie Muhurat ceremony
'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್‌' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (Photo: ETV Bharat)
ಮದುವೆಯ ಮಮತೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಸನಿಹಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟ ಸೂರಜ್ ಗೌಡ ಇದೀಗ 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಯರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರಜ್ ಗೌಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್'. ಈ ಹಿಂದೆ ಖೇಲಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಭರತ್ ವಿ.ಜೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಕೆಂಗೇರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'Directors Cut' movie Muhurat ceremony
'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್‌' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್‌ ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶವೇನು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಮಲತಾ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ "ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೂರಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ರಾಧಾ ಎಸ್ ಭಾಗಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜೈನ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದೇವಭೂಮಿ ಎನಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ‌ದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರುವ ಕಥೆ. ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ.

'Directors Cut' movie Muhurat ceremony
'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್‌' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುರಿತು.. ಸೂರಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ‌ ರಾಧಾ ಎಸ್ ಭಾಗಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯ ಜೈನ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ಡಿ. ಸತೀಶ್, ಸ್ವಾತಿ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಜೋಯಿಸ್ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖೇಲಾ ನಂತರ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ವಿ.ಜೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'Directors Cut' movie Muhurat ceremony
'ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್‌' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕ ಸೂರಜ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ನನ್ನದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ. ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕನೊಬ್ಬ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಥಾಹಂದರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ನಾಯಕಿಯರಾದ ರಾಧಾ ಎಸ್ ಭಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಜೈನ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಲತಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

