ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಖಾನ್​ಗೆ 60ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಅದ್ದೂರಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಸೇರಿ ಸಿನಿತಾರೆಯರು

ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಖಾನ್​​ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್​​ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Salman Khan's grand 60th birthday
ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಖಾನ್ ಅದ್ದೂರಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು (Photo: ANI)
ಪನ್ವೇಲ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದು 60ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಟಿ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್​ವರೆಗೆ, ಬರ್ತ್​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಆಯುಷ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಹೋದರ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್, ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ನಿರ್ವಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶುರಾ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ವಿರಾ ಖಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಉಳಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಟಬು, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕಿ ಭಗ್ನಾನಿ, ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್, ಅನುಪ್ ಸೋನಿ, ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್, ಪುಲ್ಕಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ವರುಣ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ, ಜೂಹಿ ಬಬ್ಬರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಿಖಿಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ಸಾಜಿದ್ ಅಲಿ ಸೇರಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಖಾಸಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ಗೂ ಮುನ್ನ, ನಟ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಕ್​ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದರು.

ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಐಕಾನಿಕ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರೆಡ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಬರ್ತ್​ಡೇ ಸಾಂಗ್​ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ ಟೀ-ಶರ್ಟ್, ಬ್ಲ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಯಂಗ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಟ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ಗಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ನೀಡುತ್ತಾ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು. ಈ ಕ್ಷಣ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.

ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜೂನ್ 16, 2020ರಂದು ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಚೀನಾದ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಸಾವುನೋವುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

