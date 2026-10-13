ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಂಗೋಲಿ: 'ಜೈಲರ್ 2' ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ
ತಲೈವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 'ಜೈಲರ್ 2' ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:27 PM IST
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಮೇರುನಟನ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪೂಜಾ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಅರುಲ್ಮಿಗು ಸೆಲ್ವ ವಿನಾಯಕರ್' ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು. 'ಜೈಲರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿ ಎಂದು ಕೋರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಿ, ಇಂದಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರವು 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ, ನಾವು ಇಂದು ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೂಲ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
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ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅದ್ಧೂರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 165 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಆರ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಣ್ಣನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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