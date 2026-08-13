ಡೆಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್: 2ನೇ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು - ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್
Dharman 2nd Schedule: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲೈವಾ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡವಿಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 11:16 AM IST
ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಓ ಮೈ ಕಡವುಲೆ' ಮತ್ತು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲೈವಾ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನ ಎರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್', ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ "ದಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಧರ್ಮನ್ 2ನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಇದು ದಂತಕಥೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಅವರು ನಟನ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ತಂಡ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ , ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ದಿ ಓಜಿ ಸ್ವಾಗ್. ಧರ್ಮನ್. ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೊಲೆಯಾದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಧರ್ಮನ್ ಮನರಂಜನೆಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧಾರಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಾವಿದರ (ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್) ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಾದ 'ಪಡಯಪ್ಪ' ಮತ್ತು 'ವೆಟ್ಟೈಯಾಡು ವಿಲೈಯಾಡು' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
Swag is his Signature#KettaPaiyanSir#Dharman Shoot Begins#SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah… pic.twitter.com/C8k7C7yABr— Raaj Kamal Films International (@RKFI) June 25, 2026
ಧರ್ಮನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 173ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಮ್ರಾನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕೇತ್ ಬೊಮ್ಮಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಇ ರಾಘವ್ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜೋಡಿ ಅನ್ಬರಿವ್ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡಿಸ್ನಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣಪಕರಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ': ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ, 3 ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ರಜನಿಕಾಂತ್ 4 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 75ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂದ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ ಕಂದ': ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಶಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿ, ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ