ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಒಂಟಿತನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಶರ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 1:58 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಸಲುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 'ಮೆಸೆಂಜರ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಇದೀಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಲ್ಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾಯ್ ಜಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಸಲ್ಮಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಹ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಆ್ಯಬ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಫೋಟೋಗೆ, ''ಬೈ ಐ ಮಿ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತಿರಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಅಲೋನ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ಲಿ. ಅಲೋನ್, ಬೈ ಛಾಯ್ಸ್ನಿಂದ. ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸದಿದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ 17 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವದಂತಿಯ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಸಂಗೀತಾ ಬಿಜಲಾನಿ ಕೂಡಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಫೋಟೋಗೆ, ಫೈರ್ ಎಮೋಜಿಗಳ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ "ಉಫ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಿಕಂದರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎ.ಆರ್.ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿಕಂದರ್' 2025ರ ಈದ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲು ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರವಿದು. ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೀಗ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಧರಿಸಿದ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೆ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಮಾರಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.