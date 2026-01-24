ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಮೀರಿಸಿದ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2': ತಮ್ಮದೇ ಗದರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ರಾ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್?
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 12:07 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 23ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾದ ಗದರ್ 2 ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾದ ಛಾವಾಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರವು ಧುರಂಧರ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.7.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ 28 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರವು ಗದರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಬಲವಾದ ಆರಂಭ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಗದರ್ 2' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 40.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್, ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಅವರ ಜೆಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಪಿ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೊಸ ಸಾಹಸ: 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ, ಪರಮವೀರ್ ಚೀಮಾ, ಗುನೀತ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಾವಳಿಯ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯುಎ 13 ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆ, ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೋಮವಾರದ ರಜಾ ದಿನವನ್ನೂ ಚಿತ್ರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.