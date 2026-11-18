ರಾಮಾಯಣ 2: 'ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ': ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ ಭರವಸೆ
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್, ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 4:34 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1' ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಥೆಯಾನುಸಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪಾತ್ರ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲಿದೆ. ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ, ಮೇಕರ್ಸ್ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಂತರದ ಟೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವವರು ಭಾಗ 2 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಸುತ್ತ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಲಿಮಾಯೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್, ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹನುಮಂತನ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಹನುಮಂತನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹನುಮಾನ್, ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2ರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
"ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕಿನಂತೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2ರ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ವಾನರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ 2 ಭಾಗ 1ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹನುಮಂತನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ, ನಟರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಭಾಗ 2 ಅನ್ನು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಂಕಾ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.
13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
|ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1,483.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|981.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|820.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ
|502.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್! 'ಪಬ್ಬಾರ್' ನಟಿಯ ಮನದಾಳ
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', ಡಿಎನ್ಇಜಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ 2 ಭಾಗವು 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1,500 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ: ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 3 ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ 'ರಾಮಾಯಣ'