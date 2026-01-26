ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಚಿದ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2'
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
January 26, 2026
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೇಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಶುರುಮಾಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಲವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗಳು ರದ್ದಾದರೂ ಸಹ ಬಾರ್ಡರ್ 2, 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. 2026ರ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ತಾರಾಬಳಗದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಯಶಸ್ವಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ, ಶನಿವಾರದ ಆದಾಯವು 36.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚಾರವು ಭಾನುವಾರವೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 3ನೇ ದಿನದಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 54.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಶನಿವಾರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 121 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) 142.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 158.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|36.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|54.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಟ್ಟು
|121 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಹುತೇಕ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಭಾನುವಾರ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ.61.14ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್, ನೈಟ್ ಶೋಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜಾಟ್ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 119 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗದರ್ 2 ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಎರಡನೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಈಗ 121 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗದರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 525.7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಯರಾದ ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.