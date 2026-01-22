ETV Bharat / entertainment

'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್: ತಮ್ಮದೇ 'ಗದರ್ 2' ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಾ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​​?

ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

Sunny Deol 'Border 2' Look
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​​ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ನಾಳೆ, ಜನವರಿ 23ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರೋದು ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಪಿ. ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಗಾಗಲೇ 6.03 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 10.43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1.88 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಹಿಂದಿ 2ಡಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 32 ರಿಂದ 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಮಾತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಧುರಂಧರ್ ಮತ್ತು ಛಾವಾದಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ದಾಖಲೆಗೂ ಸವಾಲೆಸೆಯಬಹುದು.

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಗದರ್ 2' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 40.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಯಶಸ್ವಿ 'ಗದರ್ 2' ದಾಖಲೆಯನ್ನು 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಾಡಿದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ 4,800 ರಿಂದ 5,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 17,000 ಶೋಗಳು) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸೋಲೋ ರಿಲೀಸ್​ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯುಎ 13 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ 3 ಗಂಟೆ 16 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ನೀಡಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಹಲವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 1997ರ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಬಾರ್ಡರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

