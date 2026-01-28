ETV Bharat / entertainment

ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ: ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

Border 2 Box Office Collection Day 5
ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Posters)
'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು 63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವ ರಜಾ ದಿನದವರೆಗೂ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರ, 5ನೇ ದಿನದಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಮಂಗಳವಾರ 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 196.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ 36.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 54.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದನೆಯಾಯಿತು.

54.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪೈಸ್ ನೀಡಿತು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರವು 59 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ 63 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಏಕದಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, 5ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಎದುರಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರ 19.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 196.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 4 ದಿನದ ನಂಬರ್ಸ್​​ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದ್ರೂ, ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 270 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ 5 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)36.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)54.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು196.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಇದು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದರೆ, ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡ 5 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಟಿ-ಸೀರಿಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)32.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)40.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)57.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)63.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)23.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು216.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 216.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟಿ-ಸೀರಿಸ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ.

ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವು, 1997ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್‌ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಆನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.

