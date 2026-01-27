ETV Bharat / entertainment

ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಸುನಾಮಿ: 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹63 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 190 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

Border 2 Box Office Collection Day 4
'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 5:09 PM IST

ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ 190 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

2026ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಯುದ್ಧ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ರಜಾ ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಸೋಮವಾರವೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ-ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಜನವರಿ 23ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರ, 32.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ದೇಶದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋಗಳು ರದ್ದಾದರೂ ಸಹ, ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಶನಿವಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. 2ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ 40.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಜಮಾಡಿತು. ಹೌದು, 3ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರವು 57.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದವು.

ಸೋಮವಾರ. ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ರಜಾ ದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 54.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 187.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 193.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಟೀ-ಸೀರಿಸ್​ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 239.4 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿಕಂದರ್ (189 ಕೋಟಿ ರೂ.)ನಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕ್ಲಬ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಆನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 1997ರ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಬಾರ್ಡರ್‌ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

