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'ಗದರ್'ಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್-ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್- ವಿಡಿಯೋ

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಗದರ್' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Sunny Deol, Ameesha Patel
ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 12:09 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 2001ರ ಜೂನ್​ 15ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಗದರ್: ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ' ಚಿತ್ರ ಸೋಮವಾರದಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಬಂದು ಸೇರಿತ್ತು. ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಾದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರು.

ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ನಿರಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿತು. 'ಗದರ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ 2 ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಭಾಗವೂ ಬರಲಿದೆ.

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್​ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉಡ್ಜಾ ಕಲೇ ಕವಾನ್, ಮೈ ನಿಕ್ಲಾ ಗಡ್ಡಿ ಲೇಕೆ ಮತ್ತು ಮುಸಾಫಿರ್ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಟರಾದ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಖಾನ್, ಉತ್ಕರ್ಶ್ ಶರ್ಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಕ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟ, "25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗದರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. 25 ಸಾಲ್ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ ರಿಷ್ಟೇ ಕಿ ಗಡ್ಡಿ ಚಲ್ ರಹಿ ಔರ್ ಆಗೇ ಭಿ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ರಹೇಗಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ತು. ಚಿತ್ರ 2001ರ ಜೂನ್​ 15ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ - ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ - ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ (ANI)

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ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್-ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಭಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಕೀನಾಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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25 years of Gadar movie
'ಗದರ್' 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (ANI)

ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಳಿಂದಲೂ, ಗದರ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಲವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2023ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು.

TAGGED:

ಗದರ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್
GADAR MOVIE 25 YEARS

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