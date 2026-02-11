ETV Bharat / entertainment

'ಹಳೇ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಶೀಘ್ರ': ಗೋವಿಂದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Govinda, Sunita Ahuja
ಗೋವಿಂದ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್​​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಜತೆಗಿನ ಹಳೇ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸುನೀತಾ ಸ್ಲಿಮ್-ಫಿಟ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆರಗು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸುನೀತಾ, "ಹಳೇ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ, ಜೈ ಮಾತಾ ದಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನೀತಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಟೀನಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗೋವಿಂದ ಬಗ್ಗೆ, "ನೀವು ತಂದೆಯೇ ಅಥವಾ ಏನು? ಶಾರುಖ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 10, ನಿನ್ನೆ ಗೋವಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೋವಿಂದ, "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಇದೀಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ''ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 'ಅಬ್ ಜೋ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕೆ ಸೋಚ್ನೇ ಕೆ ಮುತಾಬಿಕ್ ಯೇ ಬುಡಾಪೆ ಕಾ ಹೈ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?': ತಮನ್ನಾ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು 4 ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವಹೇಳನಾಕಾರಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓರ್ವ ನಟಿ ಕೂಡಾ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು ವರ್ಕ್​​ ಔಟ್ ​ಆಗಿದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು': ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 39 ವರ್ಷ ತುಂಬಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದಂಪತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುನೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಗೋವಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಂಗೀಲಾ ರಾಜ (2019) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ': ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟ ಗೋವಿಂದ

TAGGED:

GOVINDA SUNITA CONTROVERSY
ಗೋವಿಂದ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ
ಗೋವಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ
ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಆರೋಪ
SUNITA AHUJA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.