ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ
ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ನಡುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ತಮ್ಮ ಮಗ ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಹುಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪರಾಜಿಗಳು (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು) ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಶವರ್ಧನ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಬಳಿ ತಾಯಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಶವರ್ಧನ್ "ಏನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, "ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನಾನೆ ಆಯೇ ತೆ (ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೆ)" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುನೀತಾ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಶವರ್ಧನ್ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ನಡುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ರೂಪ' ಸಿನಿಮಾ ಸಹನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು.
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುನೀತಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಗೋವಿಂದರನ್ನು "ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ, ಅವರು "ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. 'ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ' ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ನಡುವಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ರೂಪ'ದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸುನೀತಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಓರ್ವ ನಟ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
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"ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಜನರ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರಮಾಡಲು, ಮಾನಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನೀವು ಅವಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
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ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.