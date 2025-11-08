ETV Bharat / entertainment

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮುಂಬೈ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor Rajkumar
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)
ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ನಟನೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಹೋದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರೋರ್ವರು ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜೈ'. ರೂಪೇಶ್​ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜೈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್​​ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಧು ರಾವ್, ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮ್ಕಳ, ನಟಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ (ಪ್ರೀಮಿಯರ್​) ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೇಲರ್​​ ಲಾಂಚ್ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ''ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಂತೆ. ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ‌ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ‌ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ‌ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು‌ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೂಡಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು,

''ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮುಂಬೈ. ನನಗಿನ್ನೂ ಕೇವಲ 65 ವರ್ಷ. ನಾನು‌ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ‌ ಕಾಣಲು‌ ಕಾರಣವೊಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ಮೀನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಊಟವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ‌ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು‌ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿರೂಪಕಿ-ನಟಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಅವರು ಕೂಡಾ ಆರ್​ಜೆ ಆಗಿ, ಕಿರುತೆರೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ, ಸಹ ನಟನಾಗಿದ್ದವರು. ಇಂದು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ರೀಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್​ಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿಲನ್ ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾವ್ ಎನಿಸಿತ್ತು'' ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುನೀಲಣ್ಣ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದೇ ಸುನೀಲಣ್ಣ. ಒಂದು‌ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಸುನೀಲಣ್ಣ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶೆಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ನವೆಂಬರ್​ 14, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿನಿಮಾಸ್, ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​, ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

