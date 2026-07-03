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'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಮೆಚ್ಚಿದ ಸುದೀಪ್: 'ಅಪ್ಪಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು'

ನಟ ಸುದೀಪ್​ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

director Chaitanya KM, Actor Sudeep
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ, ನಟ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 10:02 AM IST

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ಮರಿ ಟೈಗರ್​ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಜೂನ್​ 26ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​: ''ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಪ್ಪಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಡುಗ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಜೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಶಾಂಕ್​ ಕೂಡಾ ಟ್ವೀಟ್​ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಡರ್​​ಗ್ರೌಂಡ್​​ ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಎಂ ಚೈತನ್ಯ 80ರ ದಶಕದ ಭೂಗತ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ - ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

'ಆ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಮಾದೇವ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಚ್​​ಸಿ ವೇಣು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹರಿದಾಸ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ‌ವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ.

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'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು', ಕೆಎಂ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಆ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಲ್ಲ. 1980 - 1990ರ ಕಥೆ. ಆ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್
ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು
ಸುದೀಪ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಎಂ ಚೈತನ್ಯ
DIRECTOR CHAITANYA K M

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