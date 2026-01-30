'ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ': ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಾಥ್
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, 45 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ರವಿವರ್ಮ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ "ರಕ್ಕಸಪುರಸೋಳ್" ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಶಿಷ್ಯ ರವಿ ಸಾರಂಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೇಮ್, ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಈ ರಕ್ಕಸಪುರಸೋಳ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರೇಳಲಾಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಯ್ಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ರವಿವರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಾಯಕ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಕಾರಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಶ್ರೀಮಂತರಿರುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಶ್ರೀಮಂತರಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ ರವಿವರ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ರೋಚಕ. ರಸ್ತುಂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆದೆ. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುಡಿದದ್ದನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾರಣ'' ಎಂದರು.
''ಕನ್ನಡ ಮತ್ತ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಸಾರಂಗ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ. ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಾಯಕಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಿದು. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕನಸು ನಸನಸಾಗಿದೆ. ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಯಕಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ'' ಎಂದರು.
ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವಿವರ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವಿರಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿತರಕ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸುಪ್ರೀತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಪಿ.ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
