'45' ಮೀರಿಸಿದ 'ಮಾರ್ಕ್'​: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುದೀಪ್​ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತಾರಾಗಣದ '45' ಜೊತೆ ತೆರೆಕಂಡು, ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

Mark house-full show
'ಮಾರ್ಕ್'​ ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
Published : December 26, 2025 at 11:25 AM IST

ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ ಸಂದರ್ಭ 2 ಬೃಹತ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ '45' ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಕಳೆದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಾರ್ಕ್' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ದಿನ ಹೌಸ್​​ಫುಲ್​​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 11ರಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​​ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ ದಿನ ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್​ ಲಾಲ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೃಷಭ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 45 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಶೋಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾದವು. ಕನ್ನಡದ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ತಲಾ 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.

'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್​' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ '45' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 11ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​​ ಚಿತ್ರವು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು​ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಹೆಸರಿನ​ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

