ಸುದೀಪ್​​​ 'ಮಾರ್ಕ್' ಶೂಟಿಂಗ್​​​​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​: ದರ್ಶನ್​, ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, 3 ಬಿಗ್‍ ಬಜೆಟ್‍, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

Sudeep 'Mark' shooting complete
ಕಿಚ್ಚನ ಮಾರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್​​​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 3:17 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್'. ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಕೋ​​ ಸೈಥಾನ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್​​​ನಿಂದಲೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ‌ ಬರೆದಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಖದರ್ ನೋಡಿ ಥ್ರಿಲ್​ ಆಗಿರುವ ಸುದೀಪಿಯನ್ಸ್​​ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅಜನೀಶ್ ಬಿ.ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಕಲನ, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಂದರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್, ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, 3 ಬಿಗ್‍ ಬಜೆಟ್‍ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಕೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳದ್ದೇ. ಆ ಪೈಕಿ, ದರ್ಶನ್‍ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್‍' ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್‍ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ '45' ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‍ ಅಭಿನಯದ ಮಾರ್ಕ್​​​ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್​ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ವಾರ್​​ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹಲವರ ಸಲಹೆ.

