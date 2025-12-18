ETV Bharat / entertainment

ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​: ಯಾವಾಗ?

ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದೆ.

Actor Sudeep
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಡೆವಿಲ್​, 45 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್​​ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 45 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾರ್ಕ್' ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್​, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ರಂದು ದೊಡ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ‌ ಸುದೀಪ್​ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್​​ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್​ ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೋ ಮೈನಸ್ಸೋ?: ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪೈಪೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು -Explained

ಮಲೈಕಾ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ಸುದೀಪ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದು, ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಸಂಗೀತವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಡೆವಿಲ್'​​ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್​​ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ

ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ದೀಪ್ಷಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಅನುಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಸುದೀಪ್​​​
DHARWAD
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕ್​​ ಪ್ರಿ ರಿಲೀಸ್
ಮಾರ್ಕ್​​ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
MARK MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.