ಕಿಚ್ಚನ 'ಮಾರ್ಕ್'ಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್; ಸಿನಿಮಾ ಕಟೌಟ್‌ಗೆ ಮದ್ಯ ಸುರಿದು ಅಭಿಮಾನ!

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ನಟನೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

'Mark' release
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 2:13 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೊನೆಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್‌ ಸಹಿತ 4 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಖ್ಯಾತ ನಟನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

ಸಿನಿಮಾ ಕಟೌಟ್‌ಗೆ ಮದ್ಯ ಸುರಿದು ಅಭಿಮಾನ!: ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಯಕ ನಟನ ಕಟೌಟ್, ಪೋಸ್ಟರ್​ಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಟೌಟ್​ಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದ್ಯ ಸುರಿದರು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ನಟನ ಬ್ಯಾನರ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೇಮಸ್​ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್​ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾಕ್ಸ್​​ ಚಿತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್​ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಅಬ್ಬರ: 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್; ಮೊದಲ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​​ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ

ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ': ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ - ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು

ಸುದೀಪ್​ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ '45' ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್​​ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್‌ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಡಿಯೋ: ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಳಿಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ

