ಹೊಸವರ್ಷ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.68.42ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ: ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : January 3, 2026 at 11:50 AM IST
2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮೂರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ 'ಮಾರ್ಕ್' ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಸ್ವಾಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ.
2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವೇ ಮಾರ್ಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರವೂ ಈ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ 9ನೇ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ತನ್ನ 9ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 0.6 ಕೋಟಿ (60 ಲಕ್ಷ) ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು, ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನ 1.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 9ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.68.42ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ತಲುಪಿದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|0.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|0.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|1.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|0.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
|ಒಟ್ಟು
|23.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ತೆರೆಕಂಡ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರು ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ (ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೇರಿ) 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಜೆಟ್ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸೆರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡವಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಧನ್ಯವಾದ: ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಕಿಚ್ಚ, ''ಸಂತೋಷ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಮತ್ತು ಸಂಗಮ್ (ಮೈಸೂರು) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು. ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್, ಎಡಿಟ್ಸ್, ರೋಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ. ಸೈಕೋ ಸೈತಾನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನರಂಜಿಸಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
