ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಸುದೀಪ್​ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತಂತೆ​ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

'Mark' grand release
'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 10:16 AM IST

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25, ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ದಿ ಡೆವಿಲ್​, 45 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್​​​​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಒಟಿಟಿಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ.

ರಮೇಶ್​ ಬಾಲ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿದು: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕ ರಮೇಶ್​ ಬಾಲ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ''ಮಾರ್ಕ್ ಮೊದಲ ದಿನ 15 ಕೋಟಿ+ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 2ನೇ ದಿನ ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು! ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು, ಫೈನಲ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ತೆರಕಂಡ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಆಂದಾಜಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದ ಫೈನಲ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾರ್ಕ್​ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಆಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಚಿತ್ರವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

