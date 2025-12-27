ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸುದೀಪ್ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 10:16 AM IST
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ದಿ ಡೆವಿಲ್, 45 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಒಟಿಟಿಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ.
ರಮೇಶ್ ಬಾಲ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿದು: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ''ಮಾರ್ಕ್ ಮೊದಲ ದಿನ 15 ಕೋಟಿ+ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 2ನೇ ದಿನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು! ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು, ಫೈನಲ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರುಪೇರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತೆರಕಂಡ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 12.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಆಂದಾಜಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದ ಫೈನಲ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಆಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಚಿತ್ರವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.