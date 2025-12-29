ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್​​​ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Sudeep in 'Mast Malaika' song
'ಮಸ್ತ್​ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ (Photo: Film Poster)
Published : December 29, 2025 at 4:33 PM IST

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 25ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​​​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ‌ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೋಮವಾರವೂ ಕಿಚ್ಚನ ಚಿತ್ರ ಹೌಸ್​ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ವಿತರಕರು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಹಿಟ್ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವನ್ನು‌ ಕಿಚ್ಚನ ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಸ್ವಾಗ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡು ಚಿತ್ರರಸಿಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ‌ ಮೋಡಿ‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು 4ನೇ ದಿನವೂ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್​​ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್, ''ಮಾರ್ಕ್​​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ತುಂಬಿಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ. ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​​, ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಿಕೆ, ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳು.. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್, ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪುಗೆ. ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ. ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲವ್​ ಯು ಆಲ್​, ಕಿಚ್ಚ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

