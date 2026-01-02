ETV Bharat / entertainment

ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸುದೀಪ್ 'ಮಾರ್ಕ್'; ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ - ಉಪ್ರೇಂದ್ರ​ '45' ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಲ್ವರು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.

Shivarajkumar, Sudeep
ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​, ಸುದೀಪ್ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಅಬ್ಬರದ ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಐವರು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ 3 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರಕಂಡವು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರ, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ 45 ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​​ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸರಿ ಸುಮಾರು 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

'45' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ 45 ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತಾದರೂ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 13.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ, 8ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.

45 ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)1.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)1.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)0.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)0.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)0.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು13.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಗುರುವಾರದಂದು 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಧವಾರದಂದು 0.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು 0.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ 2 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 23.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)0.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)0.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು23.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

(ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ 40‌ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯವೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್​ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆದಿರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್​​​ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ವಿಮರ್ಶೆ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ, ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹1,113 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್'​​: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ!

TAGGED:

ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ
ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
45 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.