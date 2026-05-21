'ಇವರಿಲ್ಲದೇ ಈ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇವನ ಕಥೆ': 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ'ನಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸಾಥ್; ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ'ದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 4:51 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 5:13 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಜಿಮ್ಮಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಚಿತ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವೇ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ'. ಪಚ್ಚನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಮೈಸೂರು, 2002. ಇದು ಈ ಊರಿನ ಕಥೆ. ಈ ಊರಿನ ಜನರ ಕಥೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ''ಮೈಸೂರು. 2002. ಊರು, ಟೈಮ್. ಎರಡೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಟೈಮಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು. ಪದ್ಮ, ಸುಜಿ, ಶ್ಯಾಮ, ನಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀಧರ್, ಮಹೇಂದ್ರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು. ಇವರಿಲ್ಲದೇ ಈ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಇವನೇ ಪಚ್ಚ ಎಂದು ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಇದು ಇವನ ಕಥೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಂಚಿತ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಸಂಚಿತ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಾ ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಸಂಚಿತ್ ಮೇಲಿನ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.
'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ', ವಿವೇಕ ಅವರಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ನಿಜ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, 2001 ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್, ಭಾವನಾ, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೈ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
