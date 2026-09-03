ದಿ ವಿಲನ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕಿಚ್ಚ-ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್: 'ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್' - ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ 10ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಾಯಕ ನಟ. 'ದಿ ವಿಲನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಈ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 11:08 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ 10ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್. ಕಿಚ್ಚನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರೇಮ್ ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಚಂದನವನದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಾದ್ಷಾ, ಹೆಬ್ಬುಲಿ, ಪೈಲ್ವಾನ್, ಕಿಚ್ಚ, ರನ್ನ ಹೀಗೆ.. ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಿರ್ಮಾಪಕ - ಬರಹಗಾರ - ಗಾಯಕ - ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2ರಂದು 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
'ದಿ ವಿಲನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದಿಗೆ ದಿ ವಿಲನ್ ಮೊದಲ ವಾರವೇ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಖಲೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್, ''ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬಂದರೂ, ನೀವು ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಸದಾ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಕಾದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 - ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಮನೆ ಮನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, 'ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ: ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ಬಳಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್
ಸಂಬಂಧಗಳು, ಭಾವನೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಪುಣ. ಇನ್ನೂ, ಎಮೋಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ಗೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಈ ಜನರೇಷನ್ನವ್ರಿಗೂ ಫೇವರೆಟ್. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಒಂದಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಊಹಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸಹಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಿಂದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿ.ಸಮುದ್ರಖನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್: ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್